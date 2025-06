Accoltella la bidella durante il controllo zaini e la uccide | arrestato studente di 15 anni in Francia

Una tragedia scuote la Francia: un ragazzo di 15 anni ha accoltellato e ucciso una bidella durante un controllo degli zaini in una scuola di Nogent. Un gesto improvviso e devastante che solleva interrogativi sulla sicurezza e sul benessere dei giovani. Mentre le indagini continuano, il paese si interroga su come prevenire simili tragedie e proteggere chi lavora nelle istituzioni educative, affinché episodi del genere non si ripetano.

Uno studente di una scuola media di Nogent – nel dipartimento dell'Alta Marna, nell'Est della Francia – ha accoltellato un'assistente scolastica durante un controllo degli zaini. La donna, 31enne, è morta per le gravi ferite riportate. Secondo quanto riferito da Bfmtv citando una fonte vicina alle indagini, il ragazzo ha 15 anni e i motivi del gesto sono ancora ignoti. Lo studente, che durante l'arresto ha provocato una ferita alla mano di un agente, è stato fermato e si trova nella sede della gendarmeria locale. "Un dramma terribile" ha commentato la ministra dell'Istruzione, l'ex premier Élisabeth Borne.

