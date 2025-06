Accedere all’espansione di Lies of P è proibitivo i fan sono in rivolta

L’annuncio a sorpresa dell’espansione di Lies of P, "Overture", ha scatenato l’entusiasmo tra i fan, ma anche un’ondata di proteste per il prezzo elevato. Durante il Summer Game Fest di Geoff Keighley è stato mostrato il nuovo trailer e annunciata la data di uscita, con un’inedita uscita immediata. La community si divide tra aspettative e delusione, alimentando un vivace dibattito sul valore di questa imperdibile avventura. Ma cosa significa tutto questo per i giocatori?

Durante la Summer Game Fest di Geoff Keighley è stato presentato l'ultimo trailer della nuova espansione di uno dei giochi souls like più amati degli ultimi anni. Ciò che ha generato scalpore è stato, però, l'annuncio della data di uscita di Lies of P Overture, considerando che si è trattato di uno shadowdrop (come visto nel caso di The Elder Scrolls IV: Oblivion qualche mese fa), ovvero un'uscita al momento dell'annuncio. Purtroppo, dopo molti giorni dal suo lancio sul mercato, al considerevole prezzo di 29.99€, molti giocatori non sono riusciti ad accedere ai contenuti dell'espansione, non per un bug, ma per una scelta assurda imposta dagli sviluppatori.

Lies of P diventa facile con la nuova espansione - L'ultima espansione di Lies of P rende l’esperienza più accessibile e coinvolgente. Il gioco, già apprezzato nel 2023 per il suo stile gotico e il combattimento raffinato, si arricchisce di nuove sfide e contenuti, facilitando l’approccio anche ai nuovi giocatori.

