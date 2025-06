Accademia dello Sport che Gala | il ritorno del Gasp Roby Facchinetti e altri 29.200 euro in solidarietà

Una serata indimenticabile quella dell’9 giugno, all’insegna dello sport, della solidarietà e delle emozioni autentiche. L’Accademia dello Sport per la Solidarietà ha celebrato il suo traguardo storico di tre milioni di euro raccolti, con ospiti d’eccezione come Gasperini e Roby Facchinetti. Un evento che ha unito passione e generosità, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti i presenti. Un esempio di come lo sport possa ancora fare la differenza.

L’emozione di Gian Piero Gasperini, la voce di Roby Facchinett i, la consegna dei Golden Vip e la celebrazione del traguardo dei tre milioni in beneficenza dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà: è stata una serata dalle grandi emozioni quella di lunedì 9 giugno, la perfetta chiusura del cerchio per la 49esima stagione solidale dell’associazione fondata da Giovanni Licini. Di fronte a 600 ospiti, alla presenza delle principali autorità politiche cittadine, provinciali, regionali, nazionali e a personalità del mondo civile, imprenditoriale e sportivo, il compito di aprire le danze è stato affidato proprio a Licini: “Quarantanovesima edizione: un traguardo importante, reso possibile dalla partecipazione di più di 400 giocatori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Accademia dello Sport, che Gala: il ritorno del Gasp, Roby Facchinetti e altri 29.200 euro in solidarietà

