Abusivismo commerciale controlli della polizia | sanzionati 6 ambulanti per circa 11 mila euro

Priorità la sicurezza dei cittadini e la tutela di un mercato equo e trasparente. Durante questa importante operazione, la polizia ha identificato e sanzionato sei ambulanti abusivi per un totale di circa 11 mila euro, rafforzando il nostro impegno contro le attività illegali. Un segnale forte che dimostra come le forze dell’ordine siano sempre vigili e determinate nel preservare la legalità urbana.

