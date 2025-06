Abruzzo in prima linea contro l’inquinamento | successo per le giornate Plastic Free

L'Abruzzo si distingue come protagonista nella battaglia contro l'inquinamento, conquistando un grande successo con le giornate Plastic Free. Dal 5 all’8 giugno, questa regione ha mobilitato cittadini, studenti e volontari in 10 iniziative diffuse sul territorio, dimostrando un impegno concreto per salvaguardare l’ambiente e gli oceani. Un esempio virtuoso di come la partecipazione attiva possa trasformare le comunità e promuovere un futuro più sostenibile.

Abruzzo protagonista attivo delle giornate Plastic Free dedicate all’ambiente e agli oceani. Dal 5 all’8 giugno, in occasione delle due ricorrenze internazionali, si sono svolti 10 appuntamenti su tutto il territorio regionale che hanno coinvolto cittadini, studenti e volontari in azioni concrete. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Abruzzo in prima linea contro l’inquinamento: successo per le giornate Plastic Free

