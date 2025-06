Aborto e rapporti con l’Ue in Polonia Nawrocki mette Tusk spalle al muro

L’elezione di Karol Nawrocki alla presidenza della Polonia ha rivoluzionato il dibattito sui diritti civili, segnando una svolta netta verso posizioni conservatrici e nazionaliste. Sostenuto da figure come Trump, Nawrocki mette in discussione progressi passati, puntando a rafforzare i “valori tradizionali”. In questo scenario, le questioni come aborto e rapporti con l’UE diventano simboli di una battaglia più ampia tra modernità e conservatorismo.

L'elezione di Karol Nawrocki alla presidenza della Polonia ha inevitabilmente segnato un punto di non ritorno nel dibattito sui diritti civili, tracciando una linea netta tra le prospettive di riforma che avevano preso forma negli ultimi anni e un ritorno a visioni marcatamente conservatrici. Sostenuto apertamente da ambienti nazionalisti e da figure come Donald Trump, il nuovo presidente ha fatto della difesa dei " valori tradizionali " un pilastro della sua campagna, promettendo non solo di blindare le attuali norme sull'interruzione di gravidanza — già tra le più restrittive in Europa — ma anche di contrastare qualsiasi iniziativa legislativa volta al riconoscimento delle unioni omosessuali.

