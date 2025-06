Abodi sul ‘no’ di Ranieri all’Italia | Non penso sia stato a cuor leggero

Claudio Ranieri, noto per il suo cuore appassionato e il suo rispetto per la maglia azzurra, non è stato scelto come nuovo Commissario Tecnico dell’Italia. La decisione di Spalletti di lasciare ha aperto un nuovo capitolo, richiedendo un profilo capace di unire e rinvigorire la Nazionale. Intervenuto all’evento “Mediterraneo da remare”, il ministro Abodi ha commentato questa importante svolta, sottolineando il valore di trovare il leader giusto per continuare il sogno degli azzurri.

Non sarò Claudio Ranieri a sostituire Luciano Spalletti come Commissario Tecnico dell’Italia. Questa la decisione dell’ex allenatore della Roma, comunicata questa mattina a Gravina e che impone di trovare un nuovo profilo a cui affidare la Nazionale. Intervenuto a margine dell’evento di lancio di Mediterraneo da remare, quindicesima edizione della campagna contro l’inquinamento dei mari, il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha commentato la scelta di Sir Claudio. Queste le sue parole di comprensione nei confronti di questa decisione: “ Il no di Ranieri all’Italia non penso sia stato a cuor leggero, è il frutto di una valutazione di una persona retta che ha dei principi morali forti e un amore nei confronti del calcio sano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Abodi sul ‘no’ di Ranieri all’Italia: “Non penso sia stato a cuor leggero”

Italia: Buongiorno lascia il ritiro, al suo posto Ranieri - L'Italia di Spalletti affronta un nuovo imprevisto: l'addio di Buongiorno dal ritiro, dopo il forfait di Vicario.

