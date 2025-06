Abodi scuote la Nazionale | Abbiamo dato la sensazione di una maglia Azzurra che non viene profondamente rispettata Ecco cosa non va

Il ministro Andrea Abodi ha preso posizione sul delicato momento della Nazionale italiana, scuotendo le coscienze e puntando il dito su quanto non funzioni nel rispetto e nella passione verso la maglia azzurra. Le sue parole hanno acceso un dibattito importante sulla necessità di riscoprire l’orgoglio e la dedizione che devono accompagnare i nostri colori. Ecco cosa non va e come possiamo tornare a brillare.

Abodi scuote la Nazionale: le parole del ministro dello Sport sul momento dell'Italia dopo l'esonero di Luciano Spalletti.. Intervenuto a margine dell'evento di lancio, in corso a Roma, della quindicesima edizione di "Mediterraneo da remare", il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato anche di Nazionale. Le dichiarazioni sul momento dell' Italia. ABODI – «Oggi non ci sono le premesse migliori per la qualificazione al mondiale, anche se il percorso è ancora lungo. A volte si perde anche quando si vince e questo associa la prestazione con la Norvegia e quella con la Moldova. Abbiamo vinto, ma abbiamo dato la sensazione di una maglia azzurra che non viene profondamente rispettata e questo la passione popolare percepisce ».

