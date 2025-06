Abito bianco e braccia scolpite la regina è apparsa splendida in occasione di un' apparizione pubblica che l' ha portata a conoscere l' attore e sua moglie Alejandra Silva

Letizia di Spagna, elegante e radiosa con il suo abito bianco e braccia scolpite, ha incantato tutti durante un evento pubblico a Madrid. La sua presenza ha catturato l’attenzione, portandola ad incontrare il noto attore Richard Gere e sua moglie Alejandra Silva. Un momento che rimarrà nella memoria delle cronache mondane, testimonianza della classe e dello stile senza tempo della regina. Ecco i dettagli del suo look più iconico.

U no di quegli incontri che fanno notizia. Letizia di Spagna è apparsa raggiante – e in forma smagliante – in occasione di un’apparizione pubblica che l’ha portata a conoscere a Richard Gere. L’attore americano e sua moglie Alejandra Silva erano presenti a Madrid per un evento ufficiale, ma i riflettori hanno presto puntato sull’eleganza sobria, ma incisiva, della padrona di casa. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look. guarda le foto Letizia di Spagna e Richard Gere, l’incontro a Madrid. Poche parole ma molti sorrisi tra la regina e la coppia hollywoodiana, presente nella capitale spagnola per sostenere un’iniziativa sociale. 🔗 Leggi su Iodonna.it