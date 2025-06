Abbiamo trovato dei resti Maddie Mccann l’annuncio della polizia portoghese

Dopo diciotto anni di incertezza e speranze mai spente, nuove rivelazioni hanno riacceso il caso Maddie McCann. La polizia portoghese ha annunciato di aver trovato dei resti sospetti, riaccendendo l’attenzione internazionale su uno dei misteri più intricati degli ultimi decenni. Un’operazione congiunta tra Portogallo e Germania ha mobilitato investigatori per cercare la verità . Resta da scoprire se questa volta si farà luce sulla scomparsa di quella piccola angioletto.

Diciotto anni dopo quella notte del maggio 2007, quando la piccola Madeleine McCann scomparve misteriosamente da un appartamento turistico in Portogallo, la speranza di fare finalmente chiarezza su uno dei casi piĂą emblematici della cronaca internazionale sembra riaccendersi. A rilanciare le indagini è stata una nuova operazione congiunta tra le autoritĂ portoghesi e quelle tedesche, che ha visto per tre giorni squadre di investigatori impegnate nella zona di Lagos, nella regione dell’Algarve, a pochi chilometri dal luogo in cui la famiglia McCann stava trascorrendo le vacanze. >> Carlos Alcaraz: prima la vittoria contro Sinner, poi la grande beffa Apparentemente, le ricerche condotte nell’area, un’estensione di circa 50 ettari coperta in parte da boscaglia e in parte da terreno roccioso, non avevano fornito risultati evidenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it