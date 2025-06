Abbassa pantaloni e slip del collega per scherzo | riceve una multa salata

Un gesto scherzoso può facilmente trasformarsi in una situazione legale complicata. La vicenda di una donna sudcoreana condannata a pagare una multa salata per aver abbassato i pantaloni di un collega, sfociata in un episodio di abuso, ci ricorda quanto sia importante rispettare i limiti e le regole anche nelle situazioni più leggere. La linea tra gioco e legalità può essere sottile: ecco perché è fondamentale conoscere i propri limiti.

Un gioco costato caro. Una donna sudcoreana di 50 anni è stata condannata a pagare una multa di 2,8 milioni di won (oltre 2.000 euro) per aver tirato giù i pantaloni - e accidentalmente anche lo slip - a un collega 20enne. Il tribunale distrettuale di Chuncheon ha classificato il gesto come abuso. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Abbassa pantaloni e slip del collega per scherzo: riceve una multa salata

Le notizie più recenti da fonti esterne

Abbassa pantaloni e slip del collega per scherzo: riceve una multa salata.

Esteri: pantaloni a vita bassa? In Usa arriva la multa - Presentata in South Carolina la proposta di legge per multare gli uomini che indossano i pantaloni a vita bassa.

Sta per ricevere una multa e si abbassa i pantaloni davanti alla vigilessa - delle contravvenzioni in mano e stava per fargli una multa perché la sua auto era fuori posteggio.

Esibizionista seriale preso "in flagrante" in cimitero: rischia multa da 30.000 euro - Il 50enne ora è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.