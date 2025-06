Abbandono di rifiuti nelle campagne | bonifica e sanzioni per i trasgressori

lotta all’abbandono selvaggio di rifiuti, per preservare la bellezza e la salute del nostro territorio. Con interventi mirati di bonifica e l’implementazione di sanzioni più severe, Ceglie Messapica dimostra il suo impegno a promuovere un ambiente più pulito e rispettato, creando un esempio virtuoso per tutti i cittadini. Un impegno concreto per tutelare la nostra terra e il nostro futuro.

CEGLIE MESSAPICA - L’Amministrazione comunale di Ceglie Messapica sta provvedendo alla bonifica di alcune aree dell’agro cegliese, oggetto, purtroppo, dell’incivile abbandono di rifiuti. Gli interventi, realizzati in collaborazione con gli operatori preposti, rientrano in un’azione più ampia di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Abbandono di rifiuti nelle campagne: bonifica e sanzioni per i trasgressori

In questa notizia si parla di: abbandono - rifiuti - bonifica - campagne

