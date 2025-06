Abbandonato chiuso in un trasportino sull?A27 gatto muore in galleria all' uscita di Vittorio Veneto Sud

Una scena straziante quella di un gatto abbandonato, rinchiuso in un trasportino e lasciato senza cibo né acqua in una piazzola sull’autostrada, vicino a Vittorio Veneto Sud. Un gesto che evidenzia l’indifferenza di chi assume di non essere responsabile delle vite che, come questo felino, pagano il prezzo della negligenza umana. È il momento di riflettere e agire per tutelare chi non può difendersi da solo.

VITTORIO VENETO - Lo hanno lasciato lì, accanto a un bidone in una piazzola dell?autostrada. Con una coperta, il trasportino, niente cibo né acqua. Forse credevano che non li. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Abbandonato chiuso in un trasportino sull?A27, gatto muore in galleria all'uscita di Vittorio Veneto Sud

In questa notizia si parla di: Trasportino Vittorio Veneto Abbandonato

Piazza Vittorio Veneto, un'altra notte di follia a Firenze: auto spaccata e coltello abbandonato - La notte prima, e quindi tra martedì e mercoledì, sono state cinque le auto danneggiate: per la precisione quattro in piazza Vittorio Veneto e una in Corso Italia.

Vittorio Veneto. Quadrilatero abbandonato: «Il lavoro c'è, ma io chiudo» - Chiaramente è triste vedere l'abbandono in cui è piombato il Quadrilatero ed è triste quando un'attività chiude.