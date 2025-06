A Villa Vittoria il party Nina Loca

Prepara il tuo mercoledì sera per un'esperienza indimenticabile a Villa Vittoria! Il party "Nina Loca" trasforma il centro della settimana in un'energia travolgente con il ritmo caliente del reggaeton. Dalle 20, aperitivo e DJ set live con Djamma Simon Guidi, Guido Bergamaschi Drum e Black Soul ti faranno ballare fino a notte fonda. Non perdere l’appuntamento: prenota subito al 347 2659882 e vivi la notte più hot dell’estate!

Il mercoledì ha un nuovo ritmo a Villa Vittoria, con il Reggaeton del party "Nina Loca". Mercoledì 11 giugno 2025 dalle ore 20 aperitivo e djset live con Djamma Simon Guidi, Guido Bergamaschi Drum come music performer e Black Soul come performer. Info e prenotazioni al 347 2659882. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - A Villa Vittoria il party "Nina Loca"

