A Verona torna la festa Golosine 37136

Preparati a vivere un’estate all’insegna del gusto e della convivialità: dal 7 al 15 giugno 2025, il quartiere Golosine a Verona torna a sorprendere con Golosine 37136, la festa di quartiere più amata, che trasformerà le sue vie in un palcoscenico di musica, spettacoli e incontri imperdibili. Non perdere l’occasione di scoprire tutte le novità e di immergerti in questa straordinaria celebrazione di comunità e tradizione.

Il quartiere Golosine a Verona ospita una delle manifestazioni più attese dell'anno: da sabato 7 a domenica 15 giugno 2025 torna Golosine 37136, la popolare festa di quartiere che per nove serate animerà le vie del rione con un ricco programma di concerti, danza, teatro e incontri dedicati a temi.

