A tu per tu con TurboPaolo il creator che aprirà Lazzaretto Estate 2025

Preparati a vivere un’esperienza unica: TurboPaolo, il creator che aprirà il Lazaretto Estate 2025, sarà a Bergamo venerdì 13 giugno con il suo esclusivo «Solo Show». Un’occasione imperdibile per scoprire il suo talento e dare inizio a una nuova avventura culturale. Non perdere questa straordinaria anteprima, perché l’evento promette emozioni e innovazione, segnando un’entusiasmante apertura per la rassegna promossa dal Comune di Bergamo.

🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A tu per tu con TurboPaolo, il creator che aprirà «Lazzaretto Estate 2025»

