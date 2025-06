A Torino un grande chef riparte dalla cucina brutalista Ecco tutti i dettagli

L’ex chef stellato di Magorabin ci racconta il suo nuovo menu proposto nel ristorante Brace Pura a Torino. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - A Torino un grande chef riparte dalla cucina brutalista. Ecco tutti i dettagli

Su questo argomento da altre fonti

Chi è Martino Ruggieri: lo chef che dopo aver scalato le classifiche francesi torna in Puglia; Giorgio Locatelli conquista la National Gallery: riapre il suo ristorante nel cuore dell’arte; Roma, riparte «La Giostra di Gabrini»: lo chef Marco Moroni e i menu a quattro mani con D'Onghia, Battisti, Martini e Latini.

Al Ristorante Del Cambio di Torino il nuovo chef Diego Giglio guida la cucina - Presente in brigata fin dalla riapertura nel 2014, il nuovo chef Diego Giglio guida la cucina del Ristorante Del Cambio assicurando continuità e identità.

L'incredibile storia dello chef Christian Milone, che ha dovuto imparare la cucina da zero dopo che un incidente gli ha tolto la memoria - Una stella Michelin e una vita passata in cucina: tre anni fa Christian Milone, chef della Trattoria Zappatori, ha rischiato di morire in bicicletta.

Del Cambio, ritorno alle origini. Lo chef Giglio: “Nel piatto l’eleganza del passato” - Chiusa la lunga parentesi con Baronetto, lo storico ristorante stellato presenta un menu che si sfoglia nei libri di un tempo e affonda le radici nella ...