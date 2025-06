A Taranto un convegno sulla Marina Sarda dal Risorgimento all’Unità d’Italia

Scopri la storia affascinante della Marina Sarda e il suo ruolo cruciale nel processo di unità nazionale durante il convegno a Taranto. Un’occasione unica per approfondire un capitolo fondamentale della nostra storia, tra testimonianze e approfondimenti dal Risorgimento all’Unità d’Italia. Non perdere questa opportunità di immergerti in un viaggio nel passato, che ancora oggi riveste un’importanza strategica e simbolica per l’Italia. Ti aspettiamo per condividere insieme questa rilevante esperienza storica!

Tarantini Time Quotidiano Si terrà, alle ore 10.30 di giovedì 12 giugno, nella prestigiosa location della Galleria Meridionale del Castello Aragonese di Taranto, il convegno storico “Il ruolo della Marina Sarda dal Risorgimento all’Unità d’Italia”. L’evento, con ingresso libero e gratuito, è organizzato dalla Delegazione Interregionale delle Guardie d’Onore del Pantheon di Taranto, Brindisi, Potenza e Matera, Dopo i saluti del Gen. B. Francesco Calò, presidente della Delegazione, si svilupperanno i lavori che, moderati dal Giornalista Walter Baldacconi, saranno aperti dall’introduzione dell’Avv. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - A Taranto un convegno sulla Marina Sarda dal Risorgimento all’Unità d’Italia

Ne parlano su altre fonti

Marina Militare organizza convegno su Alzheimer; Convegno regionale dei catechisti il 10 novembre a Orosei; Pubblicato il regolamento per l’utilizzo della sala convegni del Terminal Ichnusa.

Sfruttare la risorsa più grande: il mare. Un “porto diffuso” e 410 posti barca dall'estate - Se ne è parlato al convegno “Molo Sant'Eligio Taranto: quando la Nautica diventa futuro” che si è tenuto ieri nel Castello Aragonese.