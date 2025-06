a taranto il centrosinistra unito vince con bitetti mentre a matera dove va in ordine sparso prevale il candidato di centrodestra

In un panorama politico sempre più complesso, Taranto celebra la forza dell’unione con la vittoria del centrosinistra guidato da Piero Bitetti, che conquista oltre il 54% grazie a un fronte compatto. A Matera, invece, il voto disperso premia il candidato di centrodestra, dimostrando come l’unità possa fare la differenza o meno. Questi risultati ci offrono uno spaccato affascinante sul nuovo scenario elettorale italiano, dove coesione e frammentazione si sfidano a colpi di preferenze.

A Taranto il centrosinistra unito vince, a Matera, dove va in ordine sparso, perde. A Taranto il candidato del centrosinistra Piero Bitetti, esponente di ‘Con’ ed ex presidente del consiglio comunale, aveva chiuso il primo turno in testa con il 37,39%, e potendo contare sull’appoggio esterno del M5S, ce l’ha fatta con oltre il 54%. A supporto di Bitetti anche Pd, Avs, Azione, Demos e diverse liste civiche. Francesco Tacente, avvocato ed ex presidente del Ctp, in vista del ballottaggio, aveva incassato l’intero sostegno del centrodestra ufficiale: FdI, Forza Italia e Noi Moderati, che avevano sostenuto Luca Lazzàro, terzo con il 19,4%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it