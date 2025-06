A Spazio Cultura incontro con la scrittrice Bia Cusumano si presenta il libro Itaca ebbra

Sabato 14 giugno alle ore 17:30, Spazio Cultura Libreria Macaione ospiterà l’attesissima presentazione del nuovo romanzo di Bia Cusumano, "Itaca ebbra". Un'occasione da non perdere per immergersi nel mondo di questa brillante scrittrice e scoprire le emozioni racchiuse tra le pagine di una novità editoriale di Interno Libri Edizioni. L’evento, organizzato in collaborazione con Sofiaputia e l’Unione Avvocatura UAS di Palermo, promette un pomeriggio ricco di spunti e riflessioni.

