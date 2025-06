A spasso con il taser minorenne denunciato

Durante un normale controllo nel parco Fantazzini di Anzola, i carabinieri hanno scoperto un minorenne in possesso di una pistola elettrica, o taser, mettendo così in luce il crescente fenomeno della delinquenza giovanile. Denunciato per porto di armi, il giovane ha attirato l’attenzione sull’importanza di vigilare sui comportamenti a rischio tra i più giovani. Questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale rafforzare la prevenzione e il dialogo con le nuove generazioni.

Sequestrata dai carabinieri di Anzola una ‘pistola elettrica’ (taser) a un minorenne che è stato denunciato e accusato del reato di porto di armi od oggetti atti a offendere. I militari dell’Arma della locale stazione nei giorni scorsi sono intervenuti, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei fenomeni di delinquenza giovanile, nel parco Fantazzini. Qui erano stati segnalati minorenni molesti. I carabinieri avevano ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini che frequentano il parco, dove si trova anche la scuola media Pascoli, in merito alla presenza di gruppi di adolescenti che si dedicavano a turbare la quiete pubblica e ad arrecare danni al patrimonio, oltre a consumare sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A spasso con il taser, minorenne denunciato

In questa notizia si parla di: Minorenne Taser Denunciato Spasso

Minorenne trovato con un taser storditore a Bologna tenta una fuga spericolata su una motocross - A Bologna, un minorenne è stato denunciato per porto abusivo di armi dopo essere stato trovato in possesso di un taser storditore.

A spasso con il taser, minorenne denunciato; In città con un taser: minorenne segnalato al Tribunale dei Minori.

A spasso con il taser, minorenne denunciato - Sequestrata dai carabinieri di Anzola una ‘pistola elettrica’ (taser) a un minorenne che è stato denunciato e accusato del reato di porto di armi od oggetti atti a offendere.

Trovato in possesso di un taser nel parco, minorenne denunciato ad Anzola - I carabinieri hanno intensificato i controlli dopo la segnalazione dei residenti.

Minorenne denunciato per spaccio, aveva con sé un taser - Un minorenne bolzanino, già conosciuto dalle Forze dell'Ordine, che si aggirava a Bolzano con un taser e diverse dosi di cocaina e hashish è stato denunciato per ...