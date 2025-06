A Roma donna muore dopo liposuzione Allarme interventi estetici

Una tragica perdita scuote Roma: una donna ha perso la vita dopo un intervento di liposuzione in un ambulatorio privato non autorizzato, scatenando un’ondata di preoccupazione sulla sicurezza degli interventi estetici. La vicenda apre un dibattito urgente sulla regolamentazione e i controlli necessari per tutelare chi si sottopone a queste procedure. È fondamentale che emergano misure più stringenti per prevenire simili tragedie in futuro.

Una donna è morta dopo un intervento di liposuzione, effettuato in un ambulatorio privato della capitale, privo di autorizzazione. Inutile la corsa al Policlinico Umberto Primo. Servizi di Lucia Ascione e Barbara Masulli. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - A Roma donna muore dopo liposuzione. Allarme interventi estetici

