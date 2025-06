A Prato l’allarme dei prof | 80% di stranieri in classe programmi fermi Il 49,5% abbandona Petizione shock per salvare una generazione | Stiamo perdendo tutti i nostri ragazzi

A Prato, scuole e insegnanti lanciano un allarme drammatico: l’80% degli studenti in alcune classi è costituito da stranieri, mettendo a dura prova i programmi e il futuro educativo. La questione va oltre i numeri: si rischia di perdere una generazione, con oltre il 49,5% di abbandoni scolastici. È ora di agire, perché il nostro domani dipende dalla qualità dell’educazione che offriamo oggi. Stiamo perdendo tutti i nostri ragazzi.

Ottanta per cento. Non è il risultato di un sondaggio politico, ma la percentuale di studenti stranieri che affolla alcune classi delle scuole a Prato trasformando le aule in laboratori di sopravvivenza linguistica dove l'italiano diventa una lingua straniera anche per chi ci è nato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Alunni stranieri a Prato, 350mila euro l'anno dal Comune per la didattica inclusiva - Prato investe circa 350 mila euro all'anno per la didattica inclusiva degli alunni stranieri. Il Comune mira a favorire l'integrazione attraverso iniziative volte all'insegnamento della lingua italiana, elemento fondamentale per un’inclusione efficace e un percorso scolastico di successo per tutti gli studenti stranieri.

Scuola Prato: “Troppi studenti non parlano l’italiano”/ Prof si appellano allo stato: “Enorme disagio” - C'è un problema italiano nella scuola di Prato: gli studenti stranieri sono tantissimi e non conoscono la nostra lingue, come risolvere?

