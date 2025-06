A Pescantina torna il San Rocco River Festival

A Pescantina torna il San Rocco River Festival, un evento imperdibile che dal 13 al 15 giugno 2025 trasformerà piazza San Rocco in un vivace palcoscenico all'aperto. Tra street food gourmet, birre artigianali, cocktail innovativi e musica dal vivo, l'atmosfera sarà irresistibile, immersa nella suggestiva cornice del fiume Adige. Un’occasione unica per vivere momenti di festa, gusto e musica in un contesto naturale mozzafiato, da non perdere!

Dal 13 al 15 giugno 2025, piazza San Rocco a Pescantina si trasforma in un vivace palcoscenico a cielo aperto per il San Rocco River Festival, un evento che unisce street food gourmet, birre artigianali, cocktail ricercati e musica dal vivo, il tutto nella suggestiva cornice del fiume Adige.

