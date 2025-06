A Palazzo Zuckermann serata evento Biennale Gaza Padova Italy padiglione Palestina

Giovedì 12 giugno alle 21.30, Palazzo Zuckermann a Padova si trasformerà in un palcoscenico di solidarietà e arte con la seconda replica della serata dedicata alla "Biennale Gaza, Padova Italy e il Padiglione Palestina". Organizzata dall’associazione Coristi per Caso, la serata offrirà proiezioni di video da Gaza, una galleria di opere e letture che toccheranno i cuori degli spettatori. Un evento unico per conoscere, condividere e sostenere un messaggio di speranza e resilienza.

Giovedì 12 giugno alle 21.30 a palazzo Zuckermann seconda replica della serata dedicata a "biennale Gaza, Padova Italy, padiglione Palestina" organizzata dall' associazione Coristi per caso di Padova. Verranno proiettati video inviati da Gaza, la galleria delle opere e lette le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - A Palazzo Zuckermann serata evento “Biennale Gaza, Padova Italy, padiglione Palestina"

In questa notizia si parla di: Padova Gaza Palazzo Zuckermann

A Padova la Biennale Gaza: cinquanta artisti palestinesi raccontano l'orrore - A Padova, la Biennale Gaza coinvolge cinquanta artisti palestinesi di Gaza che raccontano l’orrore vissuto nella loro terra.

Ne parlano su altre fonti

Biennale Gaza, si replica a Palazzo Zuckermann; A Palazzo Zuckermann la seconda replica della serata evento “Biennale Gaza”; PADOVA : Serata evento “Biennale Gaza” organizzata dall’associazione “Coristi per caso” giovedì 12 giugno alle 21,30 a Palazzo Zuckermann.

Biennale Gaza, si replica a Palazzo Zuckermann - 30 a palazzo Zuckermann seconda replica della serata dedicata a "biennale Gaza, Padova Italy, padiglione Palestina" organizzata dall' associazione Coristi per caso di Padova ...

Arena romana estate 2025 al giardino teatro di Palazzo Zuckermann - Si rinnova l’appuntamento con la rassegna estiva Arena Romana Estate 2025 negli spazi del giardino-

Castello Festival, dal 26 agosto a Palazzo Zuckermann (Padova) - Padova, 21 agosto 2023 – Dopo la pausa estiva, ritornano gli appuntamenti della nona edizione di Castello Festival, la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il ...