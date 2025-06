A Monza arrivano gli street tutor | chi sono e che cosa possono fare per davvero

A Monza arrivano gli Street Tutor, un’innovativa squadra di otto professionisti, tra cui due donne, pronti a rafforzare il lavoro della polizia locale. Con pettorina e tanta determinazione, da venerdì 13 giugno entreranno in azione per prevenire conflitti e promuovere la mediazione nei quartieri. Ma chi sono davvero e come possono fare la differenza nella vita quotidiana dei cittadini? Scopriamolo insieme.

Sono 8 divisi in due squadre (in ciascuna c’è una donna). Indossano una pettorina e da venerdì sera, 13 giugno, entreranno in servizio a Monza. Si tratta degli “Street Tutor” il nuovo servizio a supporto della polizia locale per quelle attività di prevenzione e di mediazione nei conflitti. Le. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - A Monza arrivano gli "street tutor": chi sono e che cosa possono fare (per davvero)

In questa notizia si parla di: monza - street - tutor - sono

A Monza lo Street Food Festival ai Boschetti Reali - Dal 23 al..., i Boschetti Reali di Monza si animano con lo Street Food Festival, un viaggio tra gusti regionali e internazionali.

Approfondimenti da altre fonti

A Monza arrivano gli street tutor: chi sono e che cosa possono fare (per davvero); Da venerdì 13 in città in servizio gli Street Tutor; Monza, arrivano gli Street Tutor: otto angeli guardiani per notti sicure e civili.

Monza più sicura: ecco chi sono gli Street Tutor che veglieranno di notte sulla città - Dal 13 giugno a Monza arrivano gli Street Tutor: presidio serale, prevenzione e dialogo per una città più sicura.

Monza, arrivano gli “Street Tutor”: otto angeli guardiani per notti sicure e civili - Otto "Street Tutor" prenderanno servizio nelle serate di venerdì e sabato, dalle 20 all'una, e lo faranno senza sosta fino al 2 agosto.

Movida e rispetto delle regole, gli “street tutor” in campo a Monza dal 13 giugno - Dal 13 giugno (al 2 agosto), in via sperimentale, nelle zone più “calde”, e non solo dal punto di vista atmosferico, del c ...