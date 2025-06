A Milano Tutta la mia città | un workshop su spazi urbani inclusivi

A Milano, tutta la mia città prende vita con "Tutta la mia città", un workshop gratuito dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Attraverso quattro incontri coinvolgenti al Parco Trotter, esploreremo spazi urbani, genere e decolonialità, creando insieme un racconto corale in formato podcast. Un’esperienza unica per esprimersi, condividere e ridefinire il nostro quartiere—e il futuro che vogliamo costruire. Non perdere questa occasione di far sentire la tua voce!

A Milano arriva " Tutta la mia città ", il laboratorio gratuito per giovani tra i 18 e i 35 anni per realizzare un racconto corale in formato podcast su spazi urbani, genere e decolonialità. Quattro incontri pomeridiani (16:30-20:30) si terranno dal 3 al 6 luglio al Parco Trotter di Milano, e includereanno teatro fisico, mappature emotive, scrittura creativa e letture ad alta voce. Il percorso culmina nella creazione di un podcast in quattro puntate, frutto del racconto collettivo dei partecipanti. Organizzato da WeWorld nell'ambito della WeWorld Academy, in collaborazione con Sex and the City e Milano Mediterranea. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - A Milano "Tutta la mia città": un workshop su spazi urbani inclusivi

