A Milano la Conferenza Annuale EBRA 2025 | focus su digitalizzazione imprese e AI

Milano si prepara ad accogliere l’evento più atteso dell’anno: la Conferenza Annuale EBRA 2025, che si terrà l’11 e 12 giugno al Rosa Grand. Con il tema “Building Trust: Leading the Digital Evolution to Overcome Challenges”, l’evento riunisce esperti, istituzioni e imprese per esplorare il futuro della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, con un focus speciale sulla gestione dei pubblici registri. Un’occasione imperdibile per scoprire come l’innovazione possa rivoluzionare il nostro mondo digitale.

Si terrà l’11 e 12 giugno 2025, presso il Rosa Grand Milano in Piazza Fontana, la Conferenza Annuale EBRA 2025 dal titolo “Building Trust: Leading the Digital Evolution to Overcome Challenges”. L’evento riunisce esperti, istituzioni e imprese per discutere le sfide e le opportunità legate all’evoluzione digitale in ambito economico e giuridico. Al centro del dibattito: il ruolo dell’intelligenza artificiale nella gestione dei pubblici registri,. le strategie di protezione aziendale contro gli attacchi informatici,. e le prospettive di armonizzazione europea in materia.. Un appuntamento di rilievo per chi si occupa di impresa, innovazione tecnologica e diritto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - A Milano la Conferenza Annuale EBRA 2025: focus su digitalizzazione, imprese e AI

In questa notizia si parla di: milano - conferenza - annuale - ebra

La prospettiva mondiale relativa ai #registriimprese sarà al centro della quinta e ultima sessione di #EBRA22025, la conferenza annuale dei registri delle imprese europei in programma a Milano l'11 e 12 giugno prossimi. L'evento è organizzato da #EBRA, #U Partecipa alla discussione

L'11 e 12 giugno prossimi Milano ospiterà la conferenza annuale dell'European Business Registry Association, l'associazione dei Registri europei delle imprese: un evento organizzato da #EBRA, #Unioncamere e @infocamere. Nel pomeriggio della prima gi Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’Europa “snobba” l’emergenza antisemitismo? Non la ritiene una priorità; Giornata Europea della Cultura Ebraica, tutti gli appuntamenti a Genova; I leader dell’ebraismo europeo accusano Josep Borrell di alimentare l’antisemitismo nell’Ue.

LibreOffice Conference a Milano - a Milano, dal 25 al 27 settembre 2013, nelle aule del Dipartimento di Scienze dell'Informazione dell'Università Statale.

Al via a Milano la conferenza Youth4Climate. Greta Thunberg: sentiamo solo bla bla bla - dell'Ambiente in preparazione della Cop26, la conferenza annuale dell'Onu sul clima, in programma a Glasgow in Scozia ...

Conferenza Enterprise 2.0 a Milano - 0 per esplorare nuove strategie e nuovi orizzonti commerciali, partendo dai risultati ottenuti fino ad ora Milano – L ...