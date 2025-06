A Matera vince la destra con Nicoletti Crisi di nervi nel Pd | si dimette il segretario regionale Lettieri

A Matera, il centrodestra trionfa grazie a Antonio Nicoletti, ingegnere ecologista e manager della Cultura, che rompe gli schemi battendo il favorito Cifarelli. La vittoria ha scosso profondamente il Pd, provocando una crisi interna che culmina con le dimissioni del segretario regionale Lettieri. Un risultato che segna un cambio di passo politico e apre nuove sfide per il panorama locale e nazionale.

Un manager della Cultura, Antonio Nicoletti, ingegnere ecologista, sostenuto dal centrodestra, ha fatto il ribaltone nelle comunali di Matera, battendo nel ballottaggio contro ogni pronostico il consigliere regionale del Pd Roberto Cifarelli, in largo vantaggio dopo il primo turno e con la maggioranza acquisita in consiglio comunale. Nel partito del Nazareno la sconfitta ha causato un terremoto che ha portato alle dimissioni irrevocabili del segretario regionale Giovanni Lettieri.  Il mite Nicoletti, sostenuto in queste settimane dal ministro Alessandro Giuli, ma anche da Arianna Meloni, ha costruito un successo con un programma di respiro civico, calibrato sui temi della cultura e dell’innovazione, facendo tesoro dell’esperienza portata dal sabaudo Paolo Verri nell’esperienza di Matera 2019, ovvero quando la città dei Sassi divenne Capitale della Cultura europea. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it