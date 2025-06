A Martano pronto il ritorno della Fiera de Santu Vitu

Martano si prepara a vivere un evento imperdibile: la Fiera de Santu Vitu, in programma sabato 14 giugno. Un’occasione unica per riscoprire tradizioni, cultura e solidarietà , grazie all’impegno dell’associazione Vivarch Aps, del Comune e di numerosi partner locali. Un appuntamento che promette emozioni e coinvolgimento per tutta la comunità . Non mancate: l’atmosfera di festa e condivisione sta per invadere le vie di Martano!

MARTANO - Sabato 14 giugno l'associazione Vivarch Aps, insieme al Comune di Martano, il Nodo Galattica-Martano e i suoi partners (Pro Loco Martano, associazione Gree.eco e Radio Salentina) e la parrocchia Maria Santissima del Rosario, con il patrocinio di Provincia di Lecce-Salento d’Amare. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - A Martano pronto il ritorno della Fiera de Santu Vitu

La "fiera" offrirà numerose attività già dal pomeriggio: una visita guidata nel quartiere, una suggestiva rievocazione de li Mannucchi, la celebrazione religiosa con benedizione degli animali.