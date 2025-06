A Marano di Valpolicella la Sagra di Valgatara

A Marano di Valpolicella, il cuore della Valpolicella batte forte con la Sagra di Valgatara, un evento imperdibile che trasformerà gli impianti sportivi dal 12 al 15 giugno 2025 in un’oasi di allegria, sapori autentici e musica vibrante. Quattro giorni di festa, tradizione e convivialità per vivere un’estate indimenticabile. Non perdere l’occasione di immergerti in questa celebrazione unica: ti aspettiamo per condividere momenti speciali!

La frazione Valgatara a Marano di Valpolicella si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: la Sagra di Valgatara, che si terrà dal 12 al 15 giugno 2025 presso gli impianti sportivi. Quattro giorni all'insegna della buona cucina, della musica dal vivo e dell'animazione.

