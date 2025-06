A Lecco e Bergamo più voti Record negativo a Sondrio

In Lombardia, il referendum ha registrato risultati deludenti con affluenze minime e un quorum ancora lontano. Le città più grandi come Lecco e Bergamo mostrano un record negativo di partecipazione, mentre le province più grandi si distinguono leggermente, ma senza raggiungere l'obiettivo. Tra i cinque quesiti, quello sulla cittadinanza ottiene un terzo di no, riflettendo un coinvolgimento ancora troppo basso. La sfida per coinvolgere i cittadini resta aperta: ora, vediamo quali saranno le conseguenze di questi dati.

Meglio i capoluoghi delle province, ma il quorum resta comunque lontano mentre il quesito sulla cittadinanza incassa un terzo di no. Questo il quadro più locale degli esiti del referendum abrogativo nelle province lombarde, dove i cinque quesiti – quattro sul lavoro, uno sulla cittadinanza – vengono archiviati per mancato raggiungimento del quorum. A Brescia l’affluenza è stata del 26% mentre nel capoluogo si è arrivati al 34, percentuale comunque inferiore rispetto al comune di Collebeato che, con oltre il 38%, è quello dove si è votato di più. Più alta l’affluenza nella provincia di Lecco (30%) e nella Bergamasca (28,85%), a Como è al 26,96%, mentre a Sondrio il record peggiore, con solo il 21,02% degli aventi diritti al voto andati alle urne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Lecco e Bergamo più voti. Record negativo a Sondrio

