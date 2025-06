A fuoco la canna fumaria di un noto ristorante di Porta Nuova | avventori e residenti in strada

Un incendio improvviso ha colpito la canna fumaria di un rinomato ristorante di Porta Nuova, scatenando panico tra clienti e residenti. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni materiali mettono in allerta il locale, che dovrà affrontare riparazioni significative. Protagonista di questa sera movimentata è anche un altro locale in via Tommaso da Celano, dove l’incendio ha costretto tutti a evacuare: la sicurezza resta la priorità .

Tanta paura, ma nessuna conseguenza grave se non per il locale che dovrà riparare i danni subiti. A ora di cena in un loto locale di via Tommaso da Celano, la canna fumaria è andata a fuoco e il fumo, che ha in poco tempo invaso i locali, ha costretto gli avventori a riversarsi in strada dove si.

