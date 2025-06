A Formia la mostra TIME IS OUT – Il tempo è scaduto

A Formia prende vita una mostra affascinante che invita a riflettere sul valore e la caducità del tempo. Nell’ambito di Sentieri d’Arte 2025, “TIME IS OUT – Il tempo è scaduto” approda allo Spazio Espositivo Punto IAT del Comune, stimolando uno sguardo profondo sulla nostra relazione con il mare e l’ambiente. Un appuntamento imperdibile per chi desidera esplorare il significato effimero del tempo attraverso arte e impegno civile.

Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2025 arriva allo Spazio Espositivo Punto IAT del Comune di Formia la mostra collettiva "TIME IS OUT – Il tempo è scaduto". L'idea nasce a seguito della Dichiarazione delle Nazioni Unite per la tutela dell'Oceano, lanciata in vista della Terza.

