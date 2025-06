A Firenze presentato il piano per il nuovo mezzo della Misericordia

Firenze si anima di nuove speranze con la presentazione del progetto "Muoversi & Non Solo" presso Palazzo Vecchio. Promosso dalla Misericordia di Campo di Marte in sinergia con Eventi Sociali, questo innovativo mezzo favoriserà l’assistenza sociale e sanitaria quotidiana. Un passo avanti verso una città più vicina e solidale, dove ogni servizio conta per migliorare la vita di tutti. La rivoluzione del trasporto solidale è appena cominciata.

Firenze, 10 giugno 2025 – È stato presentato il progetto nella mattinata di oggi, 10 giugno in Palazzo Vecchio, Muoversi & Non Solo, promosso dalla Misericordia di Campo di Marte in collaborazione con l’azienda Eventi Sociali. Grazie a questa iniziativa imprenditoriale, la Misericordia Campo di Marte potrà disporre di una nuova Dacia Jogger 5 posti station wagon, destinata a supportare i servizi sociali e sanitari che ogni giorno vengono svolti dai 250 volontari dell’associazione. Sarà presto operativo il nuovo veicolo destinato a supportare le attività della comunità locale, reso possibile grazie alla generosità e al sostegno delle aziende sponsor. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze presentato il piano per il nuovo mezzo della Misericordia

