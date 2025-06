A dieta la salute migliora anche se non perdi peso la bilancia non è tutto!

Lo studio internazionale ha dimostrato che adottare una dieta equilibrata non solo migliora la salute metabolica, ma può portare a benefici significativi anche senza perdere peso. Questa scoperta rivoluzionaria sfata il mito secondo cui il peso sulla bilancia è l’unico indicatore di benessere, sottolineando l’importanza di scelte alimentari sane per un cuore più forte e una vita più lunga. È il momento di riconsiderare i nostri obiettivi di salute, puntando su nutrizione e benessere.

L’industria delle diete ci ha convinti che senza perdita di peso, gli sforzi dovuti alla dieta sarebbero inutili. Una ricerca rivoluzionaria pubblicata sull’ European Journal of Preventive Cardiology ribalta questo dogma: persone che non perdono chili ottengono comunque miglioramenti metabolici cruciali, come la riduzione del grasso viscerale e livelli di colesterolo più sani grazie ad una sana alimentazione. Lo studio internazionale ha monitorato 761 adulti (età media 50 anni, BMI?30) per 18-24 mesi attraverso tre programmi intensivi: DIRECT (24 mesi),. CENTRAL (18 mesi),. DIRECT PLUS (18 mesi). 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - A dieta la salute migliora anche se non perdi peso, la bilancia non è tutto!

