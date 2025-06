A Conte piace Musah del Milan | ecco come ha giocato contro il Napoli

Il Napoli mette gli occhi su Yunus Musah, il centrocampista del Milan protagonista nel match di San Siro perso 0-2 contro il Napoli. Nato a New York nel 2002, Musah ha dimostrato grande versatilità e qualità in campo, attirando l’attenzione della società azzurra, che sta trattando il suo acquisto. Ma cosa rende questo giovane talento così interessante? Scopriamolo insieme!

Al Napoli piace Yunus Musah, centrocampista del Milan: ecco come si è comportato in campo nel match di San Siro perso 0-2. Secondo le ultime informazioni raccolte dal giornalista Fabrizio Romano, il Napoli sta trattando con il Milan l’acquisto del cartellino di Yunus Musah. Centrocampista affidabile, nato a New York nel 2002, trasferitosi subito in Italia dov’è cresciuto prima di trasferirsi a Londra. Nel 2012 è entrato nell’Academy dell’Arsenal. Qui è diventato calciatore e ha sognato di diventare professionista di alto livello. Non a caso è arrivata nel 2019 la chiamata dalla Spagna, sponda Valencia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - A Conte piace Musah del Milan: ecco come ha giocato contro il Napoli

PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-MONZA 2-0: Gambia simbolo di milanismo, Musah spaesato - Nel duello di San Siro tra Milan e Monza, valevole per la 38ÂŞ giornata di Serie A, il match termina senza reti nel primo tempo.

Sito Gazzetta dello Sport: "Musah è vicino al Napoli. La trattativa è avanzata a fari spenti per giorni e si può chiudere a breve. Musah piace molto al Napoli e a Conte, che ha fatto al #Milan una proposta importante. Si può chiudere per una cifra di almeno 25 ml

Il Napoli vuole Musah. Trattativa con il Milan, si può chiudere presto a 25 milioni Il centrocampista americano piace molto ai campioni d'Italia. Dialogo ben avviato, si può arrivare alla stretta di mano in fretta (Bianchin - @Gazzetta_it)

Il Napoli continua a muoversi sul mercato: trattativa in corso con il Milan per Musah; Il Napoli vuole Musah. Trattativa con il Milan, si può chiudere presto a 25 milioni; Musah si avvicina al Napoli: si può chiudere con almeno 25 milioni (Gazzetta).

Napoli, trattativa in corso col Milan per Musah: è una richiesta di Conte - Il centrocampista americano piace molto ad Antonio Conte per il suo Napoli, come ...

CM.COM - Napoli, trattativa col Milan per Musah: è una richiesta di Conte, costa 20 milioni - Il centrocampista americano piace molto ad Antonio Conte per il suo Napoli, come rivelato in esclusiva dalla nostra redazione nel mese di aprile.

Il Napoli piomba su Musah, ingaggio alla portata: costa 20 milioni - Tra questi c'è anche Yunus Musah, calciatore che può lasciare il Milan nei prossimi giorni.