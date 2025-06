A Como rubano anche le bici con il seggiolino | nel mirino genitori e bambini

A Como, la microcriminalità si fa sempre più audace, colpendo anche i più vulnerabili: i bambini e i genitori che usano biciclette con seggiolino. Gli episodi degli ultimi giorni nel centro città sono un chiaro segnale di una crisi che richiede immediata attenzione. La sicurezza dei nostri piccoli non può essere compromessa: è giunto il momento di agire e tutelare il nostro futuro.

A Como rubano le biciclette. Fin qui nulla di nuovo. Ma a quanto pare, i ladri non si fanno più alcuno scrupolo e non guardano in faccia nessuno. Nemmeno ai bambini. Lo testimoniano alcuni episodi avvenuti negli ultimi giorni nel cuore della città, che raccontano di un’ondata di microcriminalità. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - A Como rubano anche le bici con il seggiolino: nel mirino genitori e bambini

