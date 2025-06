A chi è andato il contributo nel 2024 Onlus e Terzo Settore i più scelti

Il 2024 si presenta come un anno cruciale per il volontariato e il terzo settore: con oltre 91mila destinatari e circa 523 milioni di euro distribuiti, i numeri evidenziano l'importanza di scegliere con consapevolezza a chi destinare il proprio 5x1000. È il momento ideale per riflettere su come i contributi possano fare la differenza, sostenendo cause che cambiano vite e rafforzano il nostro impegno civico.

È sicuramente tempo di pensare a chi devolvere il proprio 5x1000, ma è anche tempo di conti, di cifre e statistiche che riguardano l'andamento dell'anno scorso. Sono stati pubblicati, infatti, i numeri del 2024 che raccontano di oltre 91mila soggetti destinatari del contributo che riceveranno una cifra che si aggira intorno a 523 milioni di euro. Ovviamente i destinatari sono i soliti e quindi: Enti del Terzo Settore e Onlus, della Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e Comuni.

