A che ora partono Pogacar Evenepoel e Vingegaard nella cronometro del Giro del Delfinato | startlist programma tv

Il Giro del Delfinato 2025 si prepara a regalare un’altra emozionante sfida con la cronometro di domani, mercoledì 11 giugno. I big come Pogacar, Vingegaard e Evenepoel si sfideranno su un percorso di 17,4 km tra Charmes-sur-Rhone e Saint-Peray, affrontando salite e discese che potrebbero fare la differenza in classifica. A che ora partiranno e come seguirli in tv? Vediamolo insieme.

Dopo tre giornate altamente intense e spettacolari, il Giro del Delfinato 202 5 si appresta a vivere una quarta tappa molto importante in ottica classifica generale. Domani, mercoledì 11 giugno, è prevista infatti una cronometro individuale di 17,4 chilometri da Charmes-sur-Rhone a Saint-Peray in cui si daranno battaglia i vari big Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. Il percorso non è totalmente pianeggiante e potrebbe favorire proprio gli uomini di classifica anche per quanto riguarda il successo parziale, con la graduatoria generale che rischia di subire forti scossoni. Vedremo se lo spagnolo Ivan Romeo riuscirà a difendere la maglia gialla dagli attacchi di tanti inseguitori temibili tra cui anche Mathieu Van der Poel.

