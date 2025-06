A Cesinali torna l' appuntamento con il Sunday Festival

A Cesinali, l’attesa è finita: torna il Sunday Festival, l’evento che trasforma ogni domenica in un viaggio tra musica e pura energia! Dopo aver conquistato il cuore di Avellino con ospiti internazionali e live indimenticabili, questa estate promette ancora più groove, emozioni e vibrazioni positive. Preparati a vivere un’esperienza musicale unica: il palco aspetta solo te per continuare a scrivere insieme questa magica storia!

Torna ad Avellino il tanto atteso appuntamento con l'house che fa la differenza! Stessa energia, stesso groove, questa volta in formula estate: dopo i successi invernali che hanno riempito e riscaldato il 35mm con artisti di fama mondiale quali Kenny Carpenter, Robert Owens, Hector Romero e Tonno.

