’A Cena col Duca’ la prima edizione un successo

Un successo che ha lasciato il segno, portando i partecipanti indietro nel tempo tra sapori autentici e atmosfere rinascimentali. La serata ha dimostrato come cultura, tradizione e convivialità possano unirsi per creare momenti indimenticabili. “A Cena col Duca” si conferma un appuntamento imperdibile, capace di coinvolgere e affascinare tutti, grandi e piccini, regalando emozioni che dureranno nel cuore di Copparo ancora a lungo.

Una sera incantevole, quasi sospesa nel tempo, quella di sabato scorso. Piazza della LibertĂ si è trasformata in un angolo di Rinascimento grazie alla prima, memorabile edizione di “A Cena col Duca”: un’esperienza immersiva, che ha saputo fondere storia, gusto ed emozione in un solo grande abbraccio. Nell’ambito della 46ÂŞ edizione del Palio di Copparo, questa grande novità è stata accolta con entusiasmo dai tanti partecipanti e spettatori presenti. La Corte Ducale e i rioni, con passione e cura per ogni minimo dettaglio, hanno regalato alla cittĂ un evento che ha scritto una nuova e straordinaria pagina nella storia della manifestazione rievocativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it