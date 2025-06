A Cattolica torna la Milan Cup con l' ex portiere Nelson Dida Tra gli ospiti anche il Milanese Imbruttito

appuntamento che unisce passione, sport e comunità. Tra gli ospiti di questa edizione, l’ex portiere Nelson Dida e anche il famoso Milano Imbruttito, pronti a regalare emozioni e divertimento. La Milan Cup si conferma come l’evento imperdibile per tutti i giovani rossoneri e non solo: preparatevi a vivere momenti indimenticabili!

È tutto pronto per l’undicesima edizione della Milan Cup, il tradizionale appuntamento sportivo dedicato ai giovani rossoneri. Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, la manifestazione farà tappa a Cattolica, scelta che conferma il grande successo delle scorse stagioni e il calore del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - A Cattolica torna la Milan Cup con l'ex portiere Nelson Dida. Tra gli ospiti anche il "Milanese Imbruttito"

