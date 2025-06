A Bruxelles non ho potuto votare

Una italiana originaria di San Prospero, Angelica Cassandra Pacchioni, da qualche tempo residente a Bruxelles, in Belgio non è riuscita a votare. Quando domenica si è recata al Consolato per adempiere al suo dovere di cittadina infatti "non le è stato permesso di esercitare il voto", denuncia lei stessa. Per poter votare all'estero c'è una procedura da osservare. Prima di tutto occorre essere iscritti all'Aire e poi il Comune di provenienza deve effettuare la cancellazione dalle liste della persona residente all'estero e trasmettere la documentazione al Consolato per registrarla nelle sue liste degli elettori italiani aventi diritto.

