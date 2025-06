a berlino ricreato il reichstag impacchettato di christo

In occasione del trentennale dell'iconico impacchettamento del Reichstag di Berlino, Christo e Jeanne-Claude tornano a sorprendere con una spettacolare reinterpretazione luminosa. Queste proiezioni evocano l’originale avvolgimento, trasformando il monumento in una scena di luci e colore che celebra l’arte e l’ingegnosità . Un omaggio moderno e coinvolgente che invita il pubblico a riscoprire un capolavoro diventato simbolo di creatività e libertà . Un’esplorazione visiva che certamente lascerà il segno.

Berlino, 10 giu. (askanews) - In occasione del 30° anniversario dell'impacchettamento del Reichstag di Berlino da parte di Christo e Jeanne-Claude, l'opera è stata ricreata attraverso proiezioni luminose. Si tratta dunque di una nuova interpretazione e un omaggio all'opera. Nel giugno 1995, il duo di artisti avvolse il Reichstag in 100.000 metri quadrati di scintillante tessuto argentato. L'installazione, rimase visibile per due settimane e attirò centinaia di migliaia di visitatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net