A 94 anni in carcere disposta la detenzione ai domiciliari

Tenere in uno stato di detenzione un uomo di 94 anni ha sollevato immediatamente grande scalpore e dibattito nazionale. La storia dell’ex imprenditore fiorentino, recentemente trasferito tra le carceri di Firenze, ha ora preso una piega inaspettata con la decisione di affidarlo ai domiciliari. Questo caso eccezionale apre una riflessione importante sul rispetto dei diritti umani e sulla giusta proporzione delle misure penali per gli anziani.

Firenze, 10 giugno 2025 – Svolta nel caso del  detenuto di 94 anni. L’ex imprenditore fiorentino finito quattro giorni fa in carcere a Sollicciano oggi, 10 giugno, è stato dapprima trasferito all’istituto penitenziario Gozzini di Firenze, e infine è arrivata l’ordinanza d’urgenza del magistrato di sorveglianza Maria Elisabetta Pioli, che ha disposto la detenzione ai domiciliari. La notizia aveva destato scalpore in tutta Italia. Tenere in uno dei peggiori penitenziari d’Italia un anziano, a 94 anni, con gravi problemi di deambulazione. R.C., ex imprenditore fiorentino, si trovava in carcere per una condanna diventata definitiva per reati di natura finanziaria commessi all’etĂ di 80 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A 94 anni in carcere, disposta la detenzione ai domiciliari

In questa notizia si parla di: anni - carcere - detenzione - domiciliari

Condannata a 9 anni l’ex direttrice del carcere: aveva una relazione con un detenuto - Kerri Pegg, ex direttrice di un carcere britannico, è stata condannata a nove anni di reclusione per abuso di potere a causa di una relazione con un detenuto.

Cosa riportano altre fonti

Firenze, imprenditore in carcere a Sollicciano a 94 anni per bancarotta: il giudice nega i domiciliari; Negati i domiciliari, finisce in carcere a 94 anni. Ecco per quale reato; In cella a 94 anni perché il giudice gli nega i domiciliari. Cosa è successo a un ex imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta.

Negati i domiciliari, finisce in carcere a 94 anni. Ecco per quale reato - Il suo legale ha chiesto il differimento pena per motivi di salute, ma il giudice di Sorveglianza ha respinto l'ista ...

In cella a 94 anni perché il giudice gli nega i domiciliari. Cosa è successo a un ex imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta - L'ex imprenditore deve scontare una condanna di quattro anni e otto mesi per bancarotta fraudolenta L'articolo In ...

Condannato per reati fiscali: finisce in carcere a 94 anni. Il garante “inumano, intervenga Nordio” - In carcere a 94 anni: in condizioni di salute precarie, cammina appoggiandosi a un bastone e attraverso l'aiuto di un altro reclusoI ...