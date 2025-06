82enne scappa in Costa d’Avorio dall’amante conosciuto sui social | famiglia sotto shock

Una storia sorprendente che sfida ogni aspettativa: a 82 anni, Marie-José decide di lasciare tutto alle spalle per inseguire l’amore, attraversando il mondo e rischiando tutto. La famiglia, sconvolta, si chiede se si tratti di una storia romantica o di una truffa ben orchestrata. Tra passioni senza età e dubbi familiari, questa vicenda ci ricorda come l’amore possa sorprenderti in ogni fase della vita.

Choc in Francia: Marie-José, vedova 82enne, scappa con l’amante 28enne conosciuto su Facebook. Il figlio teme una truffa: “Soldi spariscono” Un colpo di scena che sembra uscito da una sceneggiatura, ma è drammatica realtà. Una nonna di 82 anni, Marie-José, vedova della Normandia, è salita su un aereo e, in gran segreto, è volata in Costa d’Avorio per raggiungere il suo nuovo amore: un uomo di 28 anni, di nome Christ, conosciuto su Facebook. (Screenshot X) – Cityrumors.it Il figlio Xavier è sotto shock, e la giustizia francese ha aperto un’indagine. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - 82enne scappa in Costa d’Avorio dall’amante conosciuto sui social: famiglia sotto shock

In questa notizia si parla di: Conosciuto 82enne Scappa Costa