82enne bloccata nel montacarichi | Seggi ai piani bassi per gli anziani

una sedia a rotelle o un seggiolino elevatore, ma purtroppo la sua richiesta è rimasta inevasa. La sua disavventura mette in luce l’importanza di garantire accessibilità e assistenza adeguata agli anziani durante le votazioni, affinché tutti possano esercitare il loro diritto democratico senza ostacoli.

Disavventura al seggio per una elettrice di 82 anni. "Il mio seggio è nella Scuola Elementare Carducci – racconta – Per accedere all'ingresso dei seggi vi sono alcuni gradini. Si giunge al piano delle prime auleseggio. Sono stata accolta da un giovane carabiniere molto gentile che, guardata la mia tessera elettorale, mi ha indirizzato verso la mia sezione, situata al piano superiore". per evitare le scale, la signora ha chiesto di utilizzare l'ascensore (in realtà un semplice montacarichi). "Si poteva usare tenendo però sempre pigiato il tasto del piano di arrivo – prosegue – All'andata è stato tutto regolare, mentre al ritorno, purtroppo, tenendo pigiato il tasto dello zero, l'ascensore non si è fermato al piano, ma ad un dislivello e la porta non si poteva aprire".