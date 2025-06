69 serate e 70 proiezioni all’ex Caserma Cantore torna Cinema sotto le stelle

L'estate a Piacenza si anima con un evento imperdibile: 69 serate e 70 proiezioni all’Ex Caserma Cantore, trasformata in un cinema sotto le stelle. Dal 12 giugno al 30 agosto, Arci e Cinemaniaci portano sul grande schermo film, incontri con autori ed eventi esclusivi. Un’occasione unica per vivere la magia del cinema all’aperto, immersi in un’atmosfera coinvolgente e stimolante. Non perdere questa straordinaria rassegna: il cinema sotto le stelle ti aspetta!

Da giovedì 12 giugno a sabato 30 agosto la rassegna di Arci e Cinemaniaci propone 70 proiezioni per 69 serate, incontri con gli autori ed eventi collaterali. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Piacenza e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

