50 Volte il primo bacio | la vera malattia di Lucy spiegata | ecco cos’è l’amnesia retrograda

Dal cinema alla realtà, "50 volte il primo bacio" porta alla luce un disturbo raro e affascinante: l’amnesia anterograda. Questa condizione, seppur romanzata sul grande schermo, cela una complessità medica reale che colpisce chi ne soffre. Ma cosa si nasconde dietro questa patologia? Scopriamo insieme i dettagli di questa misteriosa malattia e come viene interpretata nel contesto clinico.

Il film " 50 volte il primo bacio " con Adam Sandler e Drew Barrymore ha reso familiare una patologia rara, l' amnesia anterograda, il disturbo neurologico che colpisce la protagonista Lucy. Questa condizione, seppur romanzata per il cinema, rappresenta una realtà medica complessa. L'amnesia anterograda è un disturbo caratterizzato dall'incapacità di fissare i ricordi degli avvenimenti successivi ad un grave danno cerebrale. Diversamente dall'amnesia retrograda, dunque, non influenza la memoria riguardante gli eventi e le informazioni precedenti all'insorgenza del disturbo. Nel film, infatti, Lucy sveglia ogni mattina senza ricordare nulla del giorno precedente, una rappresentazione sostanzialmente accurata di come funziona questo disturbo.